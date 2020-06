Melissa López de JNS dio positivo a Covid-19

La cantante mexicana se encuentra bien, pues es asintomática

Melissa López, integrante del grupo JNS, compartió en un video de Instagram que dio positivo a Covid-19, aunque no ha presentado síntomas de la enfermedad.

La intérprete participaba en una transmisión en vivo junto a otras integrantes de la banda, cuando dio la noticia.

“Lo más raro de todo es que, prácticamente estoy asintomática. Entonces eso es lo más peligroso, porque puedes salir a ver a la familia”.

“Hay muchos síntomas que están relacionados con el Covid. Son muchas cosas, pero yo no lo he tenido. Por un lado, estoy agradecida porque fue de esta forma, pero también por el otro dices ‘Híjole, cuánta gente lo tiene y no tiene ni idea”, expresó.

La cantante también señaló que cada vez conoce a más gente que se ha contagiado.

“En dos semanas, yo ya sé que 12 personas cercanas a mí que dieron positivo y sin vernos. Ya somos muchos los conocidos, los cercanos que estamos dando positivo”.

“Está peligroso ahorita, es el punto más crítico. Ya sé que los memes del cómo el pico, del pico, del pico y no creemos tanto o lo vemos muy lejano. ¡Y sí está pasando!”, mencionó.

