La derrota de Portugal por 4-1 ante Dinamarca provocó una reacción inesperada dentro del entorno de Cristiano Ronaldo. Dolores Aveiro, madre del delantero, reconoció que se alegró por el resultado y cuestionó el trato que recibió su hijo de sus compañeros durante su etapa con la selección nacional. Sus declaraciones llegaron después del primer partido del equipo desde que el máximo goleador histórico anunció su retiro internacional.

“Me entristeció que lo engañaran y todavía estoy triste”, expresó Aveiro, quien considera que Cristiano no recibió el cariño ni el respeto que merecía. Su postura también estuvo relacionada con el homenaje organizado por Portugal antes del encuentro disputado en Braga, donde el futbolista fue reconocido pese a no encontrarse presente.

La madre del exjugador del Real Madrid manifestó su desacuerdo con la forma en que se realizó la despedida. A su juicio, el reconocimiento debió celebrarse con Cristiano en el estadio y no en su ausencia. También adelantó que el homenaje que considera adecuado tendrá lugar en el Sporting de Lisboa, club en el que comenzó la carrera profesional del atacante.

Em declarações na cerimónia de oficialização da nova designação Centro de Dia Dolores Aveiro, que decorreu à boleia do 22.º aniversário da instituição, a mãe de Cristiano Ronaldo abordou a forma como o filho foi tratado pelos colegas de equipa, no momento do adeus à Seleção, e? pic.twitter.com/CmlaDSX6Bm — CNN Portugal (@cnnportugal) November 16, 2026

Jorge Jesus respondió a las críticas de Dolores Aveiro

Las declaraciones llegaron a la conferencia de prensa de Jorge Jesus, seleccionador portugués, quien fue consultado sobre las palabras de la madre del futbolista antes del compromiso frente a Gales.

El entrenador evitó confrontarla y destacó su papel como madre. “¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo? Una madre es una madre”, dijo inicialmente.

Jesus también recordó las dificultades que Aveiro enfrentó para criar a sus hijos y la describió como una madre ejemplar. Después dirigió sus palabras hacia el propio Cristiano, a quien calificó como una leyenda del fútbol portugués.

“Cris es una leyenda del fútbol portugués y la selección de Portugal nunca lo olvidará. Soy su amigo y trabajé con él durante un año. Me pidió que fuera al Al Nassr y le dije: ‘Iré y te ayudaré a ser campeón’. No me equivoqué”, afirmó.

El técnico, que condujo al Al Nassr al título de liga, insistió en que mantiene una relación cercana con el delantero y que el reconocimiento a su trayectoria no está en discusión.

Una derrota contundente en el primer partido sin Cristiano

Portugal afrontó el encuentro ante Dinamarca con varios homenajes para su máximo goleador. Aunque Ronaldo no estuvo en Braga, los aficionados lo recordaron en las tribunas y sus compañeros saltaron al terreno de juego con su camiseta número 7. Después utilizaron sus dorsales habituales, mientras el equipo intentaba encontrar respuestas ante el planteamiento danés.

La selección nórdica tomó ventaja poco antes del descanso, cuando Pierre-Emile Hojbjerg convirtió un penalti. En el segundo tiempo, Rasmus Hojlund amplió la diferencia al minuto 50 y volvió a marcar siete minutos después, tras recibir un pase de Hojbjerg y superar al defensor Renato Veiga.

La noche empeoró para los portugueses en el minuto 75, cuando Joachim Andersen anotó de cabeza después de un tiro libre. Bernardo Silva consiguió el único tanto local en los últimos instantes, aprovechando un despeje incompleto del guardameta Mads Hermansen.

Pese al resultado, Portugal ya tenía asegurada su clasificación para la siguiente fase de la Liga de Naciones. El equipo viajó posteriormente a Cardiff para enfrentar a Gales, con la posibilidad de asegurar el primer puesto del grupo A4 con un empate. Dinamarca, ubicada tres puntos por detrás, debía medirse con Noruega con el objetivo de confirmar su clasificación y mantener opciones de alcanzar el liderato.

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