Portugal modifica su dorsal 7 en honor a Cristiano Ronaldo

La camiseta de la selección portuguesa tendrá desde este sábado un número 7 con una identidad propia, como homenaje al legado de Cristiano Ronaldo. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) decidió modificar el diseño de ese dorsal para distinguirlo del resto y conservar una referencia permanente al ex capitán, quien se retiró del equipo nacional el pasado 5 de noviembre.

El cambio se estrenará en el encuentro contra Dinamarca, correspondiente a la UEFA Nations League. La nueva versión incorpora una tipografía diferente y una línea blanca horizontal que atraviesa el centro del número, un rasgo que quedará asociado a la historia del futbolista.

La iniciativa también fue presentada en las redes sociales de la selección. “Es hora de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno”, publicó el equipo portugués el sábado, acompañado por un emoji de cabra, una referencia a la expresión inglesa Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos).

La publicación incluyó un video en el que se observa el nuevo trazo sobre el dorsal. La modificación busca que los próximos jugadores que utilicen ese número lleven una versión distinta a la que identificó a Ronaldo durante su trayectoria internacional.

Un número ligado a una carrera histórica

La federación explicó que la decisión pretende preservar el significado que adquirió el 7 durante los años en los que Ronaldo lo vistió. “Esta es otra forma de inmortalizar el significado de un número tan especial y rendir homenaje al legado que representa. Porque hay historias, recuerdos, logros y emociones que quedarán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo”, señaló en su página web.

En el mismo comunicado, la FPF detalló que el diseño anterior quedará reservado como parte de ese homenaje. “A partir de hoy tendremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para inmortalizar una historia que nunca se olvidará. ¡Gracias, Cristiano!”, concluyó.

Ronaldo, de 41 años, cerró su etapa con Portugal después de una trayectoria que abarcó seis Copas del Mundo y seis Eurocopas. Conquistó la Eurocopa de Francia 2016, el primer gran título de la selección absoluta, y estableció los registros nacionales de más partidos disputados y goles anotados: 234 encuentros y 146 tantos.

Su salida se produjo después de diferencias con el seleccionador Jorge Jesus. El entrenador lo dejó en el banco durante un partido y manifestó que no tenía previsto darle la titularidad en el siguiente compromiso. Ante esa situación, el delantero abandonó la concentración del equipo.

Jesus posteriormente afirmó que Ronaldo tendría las puertas abiertas para regresar y que la decisión dependería del propio jugador. Su última aparición con Portugal había sido el 24 de septiembre, cuando participó en la victoria por 1-0 frente a Gales, también por la Liga de las Naciones.

El exdelantero del Real Madrid, que actualmente juega en el Al Nassr de Arabia Saudita, deja así un dorsal que se convirtió en parte de su identidad deportiva, resumida durante años en la denominación CR7.

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