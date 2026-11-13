Inter Miami y River Plate jugarán amistoso que representa el regreso de Lionel Messi a Argentina

El Estadio Monumental volverá a recibir a Lionel Messi el 19 de enero de 2027, esta vez con la camiseta del Inter Miami y frente a River Plate. El equipo estadounidense y el conjunto argentino disputarán un partido amistoso de pretemporada que marcará el regreso del capitán campeón del mundo a Buenos Aires, después de que ese mismo escenario fuera el lugar de su despedida de la selección argentina en octubre.

El encuentro reunirá a futbolistas de distintas generaciones y nacionalidades que han tenido protagonismo en el futbol internacional. Por el Inter Miami estarán, además de Messi, Rodrigo De Paul, también campeón del mundo con Argentina, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Casemiro.

River Plate, que tendrá a Leo Ponzio como entrenador, contará con otros nombres vinculados a la selección argentina, entre ellos Nicolás Otamendi y Thiago Almada.

La cita tendrá como escenario la casa del equipo millonario, un estadio que ya ocupa un lugar especial en la trayectoria reciente de Messi. El partido permitirá que el público argentino vuelva a verlo jugar en ese recinto, aunque ahora como integrante de un club y no como representante de la Albiceleste.

Un escenario ligado a la despedida de la selección

El pasado 6 de octubre, Messi disputó en el Monumental el amistoso ante Benín que marcó su despedida de la selección argentina. El equipo nacional ganó 3-0 en aquella presentación, en la que el futbolista dejó atrás la camiseta número 10 de la Albiceleste.

La programación del amistoso entre River e Inter Miami vuelve a vincular al delantero con ese estadio poco más de tres meses después de aquel encuentro. La convocatoria también permitirá reunir en una misma cancha a figuras que fueron campeonas del mundo con Argentina y a referentes de otros seleccionados.

La organización del partido está a cargo del fondo de inversión privado COC Global. La iniciativa contempla actividades para los aficionados de ambos clubes y pretende extender la experiencia más allá del espectáculo futbolístico de los 90 minutos.

En su comunicado, el Inter Miami presentó el compromiso como una oportunidad para celebrar el deporte y la trayectoria de las dos instituciones, además de acercarlas a nuevos públicos.

“Más allá de su carácter amistoso, el encuentro servirá como una verdadera celebración del fútbol, de sus estrellas y del crecimiento internacional de dos instituciones que comparten el compromiso de seguir desarrollándose y de dar a conocer su identidad a nuevas audiencias”, señaló el club estadounidense.

La propuesta también contempla combinar el partido con distintas actividades destinadas a los seguidores de River Plate e Inter Miami. De esta manera, el evento tendrá un componente de entretenimiento que acompañará el enfrentamiento entre ambos equipos.

Para Messi, el amistoso representará una nueva aparición en el Monumental después de una jornada que estuvo marcada por su despedida de la selección argentina. En enero, el regreso tendrá otro contexto: vestirá los colores del Inter Miami para enfrentar al equipo de Núñez en uno de los compromisos previstos durante la preparación del conjunto estadounidense para la temporada 2027.

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