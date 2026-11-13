La era post Messi en Argentina da inicio con una débil convocatoria de público

La Selección Argentina tuvo una convocatoria de aproximadamente 25,000 espectadores en su amistoso frente a Uruguay, disputado en La Bombonera, una asistencia que dejó buena parte del estadio sin ocupar. La imagen contrastó con los marcos multitudinarios que acompañaron al equipo durante los últimos años y representó una primera señal del desafío que enfrenta la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para mantener el interés del público tras la salida de Lionel Messi.

El estadio de Boca Juniors recibió alrededor del 40% de su capacidad total. La venta de entradas fue tan limitada que los organizadores decidieron inhabilitar varios sectores para concentrar a los asistentes en determinadas zonas de las tribunas.

Permaneció cerrado prácticamente todo el tercer anillo, salvo el codo destinado a los aficionados uruguayos. La medida también alcanzó las dos bandejas inferiores de la cabecera Sur y parte de las plateas ubicadas sobre los espacios de prensa.

Hablemos de un nuevo abuso de la AFA de Chiqui Tapia a los pocos hinchas que aún no le soltaron la mano a la Selección.



“Populares” a $90.000. Vendieron para todas las tribunas de la Bombonera y el día del partido cerraron algunas. Pocas puertas abiertas, sin aviso.



Y por si? pic.twitter.com/9B2pEsljis — Juanma Tucci (@juanmatucci) November 13, 2026

La escasa presencia de espectadores ya se anticipaba antes del inicio del encuentro. Incluso durante el viernes todavía era posible comprar localidades, una situación poco habitual en los partidos de la selección argentina de los últimos años.

La ausencia del capitán y el costo de las entradas

La despedida definitiva de Messi del equipo nacional aparece como uno de los principales factores detrás de la baja asistencia. El delantero rosarino dejó la selección durante la anterior ventana FIFA, en un amistoso contra Benín disputado en el Estadio Monumental, que presentó una imagen completamente distinta, con las tribunas repletas.

Su ausencia se hizo evidente en el primer amistoso de esta nueva etapa en territorio argentino. El impacto de la salida del capitán también había mostrado señales en la ventana internacional anterior, durante el compromiso frente a Burkina Faso.

Qué vergüenza, un Argentina- Uruguay que debería estar lleno en el Monumental…



Tuvieron que irse a la Bombonera con 30.000 personas menos y ni así la llena



Y esto no es culpa de la gente, es la culpa de los mafiosos de AFA y sus entradas a +250.000 pesos? — La Perla (@Perla_Londres) November 13, 2026

El segundo elemento que condicionó la venta fue el precio de los boletos. Las entradas generales tuvieron un costo de 95,000 pesos (alrededor de $60 dólares), mientras que las plateas comenzaron en 140,000 (alrededor de $90 dólares), y alcanzaron los 290,000 pesos (alrededor de $185 dólares) en las ubicaciones preferenciales. Esos valores limitaron las posibilidades de asistencia para una parte del público que habitualmente acompaña al seleccionado.

La modalidad para conseguir los tickets representó otra dificultad. En lugar de habilitar una opción digital, los organizadores establecieron que las localidades debían retirarse físicamente en las ventanillas del estadio de Huracán, a unos 3km de La Boca.

El procedimiento obligó a los compradores a trasladarse hasta ese recinto para obtener sus entradas. La exigencia supuso un inconveniente adicional para quienes viven en distintos puntos del conurbano bonaerense o debían viajar desde otras localidades del país.

Pese a los espacios vacíos, hubo un sector que mantuvo el ambiente habitual de las tribunas argentinas. La cabecera Norte, donde suele ubicarse la hinchada local, estuvo colmada y aportó buena parte del color del encuentro mediante banderas de grandes dimensiones dedicadas a Diego Maradona y Lionel Messi.

UNA BOMBONERA SEMIVACÍA EN EL PRIMER PARTIDO SIN MESSI



Argentina recibe a Uruguay en una Bombonera con tribunas cerradas y baja concurrencia. La asistencia inicial apenas superaba las 15.000 personas y terminó entre 20.000 y 25.000, luego de que se abrieran las puertas y? pic.twitter.com/H3GRcyybkO — Clarín (@clarincom) November 14, 2026

El contraste entre ese sector lleno y el resto del estadio resumió una noche atípica para la selección. La convocatoria frente a Uruguay dejó planteado el desafío de sostener el atractivo comercial y la asistencia a los partidos del equipo nacional en una etapa en la que ya no estará presente su principal figura de los últimos años.

Sigue leyendo:

· Uruguay le repite la dosis a domicilio a Argentina sin la magia de Messi

· Estados Unidos apunta a la experiencia de Guardiola o Löw, mientras México se la juega con Rafa Márquez

· Mauricio Pochettino, oficializado por el Manchester United, llora en su despedida de Estados Unidos