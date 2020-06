Video: Sospechosos hispanos arrastran a una anciana y le roban su bolsa en un Walmart de Texas; la víctima tiene 79 años

HOUSTON – La Policía de Houston pide la ayuda del público para encontrar a unos sospechosos hispanos acusados de haber robado a una mujer anciana en el estacionamiento de un Walmart y en el proceso arrastrándola por el pavimento.

El robo ocurrió el 1 de junio a eso de las 3:20 p.m. en la tienda ubicada en la cuadra 2300 de la calle S. Wayside.

La mujer de 79 años ya había acabado con sus compras cuando se dirigía a su vehículo. La anciana fue sorprendida por un hombre que se bajó de una camioneta para preguntarle algo. Mientras que dialogaban el sospechoso aprovechó para agarrar la bolsa de la mujer y arrastrarla una corta distancia hasta quitarle la bolsa.

Elderly woman dragged by robbery suspect outside Walmart in SE Houston https://t.co/xiy1s7IETQ pic.twitter.com/7mLMZSujba

