Bárbara de Regil niega ser racista y defiende su comentario

La protagonista de "Rosario Tijeras" sufrió fuertes críticas por su comentario

Bárbara de Regil cayó en la controversia la semana pasada después de que se captara en Instagram Live. La actriz de “Rosario Tijeras” usó un filtró que la hizo ver más bronceada y dijo: “¡Ay, qué prieta!… No, qué feo”.

Muchas la tacharon de racista ya que en ese contexto, al verse más bronceada dijo que estaba fea. Días después de la polémica, De Regil contestó preguntas de sus fans que le preguntaron si era una persona racista.

“Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. La gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre, sabe el ser humano que soy”, dijo en Instagram la famosa.

De Regil defendió su comentario diciendo que no se refería a nadie más que a ella misma.

“(Lo que dije) es exactamente como si mi mamá se viera al espejo y dice: ‘¡Ay, qué gorda! ¡Qué horror!’ Y mi tía María, que está al lado, dice: ‘Oye, ¿cómo te atreves a ofenderme?’ Mi mamá le diría: ‘Oye, yo no te estaba ofendiendo a ti, yo estaba hablando de mí'” agregó. “Yo no ofendí a nadie y sin embargo a mí sí me han ofendido directamente, pero está bien, cada día aprendo más a cuidar mis palabras”.