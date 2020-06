Los ‘Dreamers’ que apoyan a Trump pese a sus políticas contra el DACA

"Aun si me deportan, no se trata de mí"

Algunos beneficiarios del DACA apoyan la reelección de Donald Trump pese a la guerra del presidente contra el programa que beneficia a cerca de 650,000 de inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños.

Noticias Telemundo habló con un par de ellos para conocer su postura política. (Ver video)

Sergio Velásquez, estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles, reconoció que teme a ser deportado. El Dreamer aceptó que parte de su apoyo al republicano está relacionado con los valores religiosos con los que creció.

“Crecí entendiendo que el aborto es inmoral”, dijo Velásquez. “A mí me gusta ver más allá de sólo mi estatus [migratorio]. A mí me gusta ver cómo está el país porque yo amo a este país. Pienso de que la solución para todo esto es primero construir un muro…asegurar que no entren más drogas, que no haya más tráfico de humanos, que no haya más inmigración ilegal para enfocarnos en los inmigrantes que ya están aquí”.

En tanto, Andrid Barrón no teme tanto a la deportación pese a que su apoyo a Trump le ha pasado factura a su carrera como músico.

“Aun si me deportan, no se trata de mí, se trata del pueblo estadounidense”, dijo Barrón. “Soy cantante, cuando anuncié que apoyaba a Trump mis seguidores y la gente que quería mi música se fueron”.

Tanto Barrón como Velásquez respondieron afirmativamente a la pregunta de si renovara el DACA.

A la espera de un fallo

Los beneficiarios del DACA permanecen a la espera de una decisión del Tribunal Supremo sobre el DACA. Los magistrados deben poner fin a a una batalla judicial iniciada cuando Trump anunció en septiembre de 2017 que pondría fin al programa en un plazo de seis meses y varios estados, universidades, individuos y grupos defensores de los inmigrantes impugnaron en las cortes la decisión presidencial.

Los magistrados deben decidir si las cortes federales tienen autoridad legal para intervenir en la decisión de Trump.

En caso de que el fallo sea contrario, las impugnaciones no serían válidas y el Gobierno quedaría con las manos libres para implementar su decisión de poner fin al programa y determinar cómo lo hará y en qué plazos.

El Supremo también podría decidir que la forma en la que se canceló DACA fue ilegal, pero todo dependerá de lo que diga el fallo, porque el Gobierno podría potencialmente tratar un camino diferente para anular la protección, con base en un razonamiento legal diferente.