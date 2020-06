Así ha cambiado Paulina Rubio con el paso de los años

View this post on Instagram

⭐️ Because it’s already June 17 in Miami @PaulinaRubio I Was Made Made For Loving You Baby. Favorite Mexican singer. Le pese a quien le pese! #HappyBirthday #IWasMadeForLovingYou #QueenOfLatinPop #latinpop #kisscover #paupowers #kissband #paulinarubio #mexicanmusic #popmusic #paulina #rubio #kinky #arte #goodmusic #bordergirl #party #music #mtvawards #iflovingyouiswrong #pride #goodnight #instamusic #dancemusic #wednesdaymusic