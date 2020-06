El piloto en el accidente de Kobe Bryant se habría desorientado instantes previos al fatal desenlace

La autoridades dieron a conocer un informe que apunta a que Ara Zobayan pudo confundirse debido a la neblina

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) presentó este miércoles un informe en el que se infiere que el piloto Ara Zobayan, responsable del viaje en helicóptero en el que perdiera la vida junto a la del ídolo del baloncesto Kobe Bryant, su hija Gianna y seis personas más, se habría desorientado instantes previos a impactarse con una ladera en la zona de Calabasas, California, el pasado 26 de enero.

De acuerdo al documento, Zobayan notificó que ante las condiciones de neblina, estaba subiendo a 4,000 pies de altura con el propósito de superar el nivel de las nubes, cuando por el contrario, bajaba hacia la zona de impacto, confusión que suele producirse entre los pilotos ante este tipo de situaciones climáticas.

“Los cálculos en ese momento muestran que el piloto pudo haber percibido erróneamente los ángulos”, indica el documento. “Durante el descenso final el piloto, respondiendo al control de tráfico aéreo, declaró que estaban ‘subiendo a cuatro mil'”.

Según los registros, la aeronave disminuyó su velocidad, subió, se inclinó hacia un costado y después se precipitó, elementos que son indicadores de la desorientación de Zobayan.

“No es la primera persona que lo experimenta”, dijo John Cox, consultor en seguridad en aviación. “Es una causa significativa de accidentes”, explicó.

Asimismo, en el informe presentado, de 1,700 páginas, también se dio a conocer que el día previo al accidente, en el cual habían hecho el mismo traslado con Kobe Bryant, su hija y acompañantes, Zobayan sostuvo comunicación con el agente del viaje, quien le manifestó que “el clima podría ser un problema”, de acuerdo al pronóstico metereológico; sin embargo en la mañana del accidente, el piloto confió en que se podría volar en esas condiciones.

Aunque el informe no es concluyente de las causas del accidente, estos hallazgos siguen apuntando hacia la teoría del error humano por parte del piloto, una vez que se determinó hace unas semanas que no se encontró en su cuerpo rastros de alguna sustancia que pudiera alterar su desempeño de acuerdo al estudio toxicológico, además de que en otro informe preliminar, se adelantó que no se encontraron fallas mecánicas en la aeronave.

