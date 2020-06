Hicieron cuentas y no les sale: Al menos ocho equipos de Ligas Mayores prefieren cancelar la temporada que jugar

La tensión en el seno de la organización de las Ligas Mayores sigue en su punto más alto y después de que el lunes el comisionado Rob Manfred declarara que la posibilidad de que no hubiera temporada 2020 seguía latente a pesar de que la Asociación de Jugadores ya había cedido la iniciativa al circuito para que defina “cuándo y dónde” se echaba a andar el béisbol en los Estados Unidos, este martes trascendió que un sector de los dueños de equipos ligamayoristas estarían por la idea de cancelar la campaña.

De acuerdo a un reporte difundido por el portal The Athletic, al menos ocho propietarios preferirían no jugar por el temor a que los jugadores les hayan manifestado que no seguirían en la mesa de negociaciones con la intención de interponer una queja una vez que Ligas Mayores publique la propuesta del calendario regular.

