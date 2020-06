¿Quién da más? una tarjeta de LeBron James podría romper la barrera del millón de dólares en una subasta

Una tarjeta del año de novato de LeBron James podría establecer una nueva marca en una subasta si se confirman los pronósticos que indican su valor podría alcanzar un millón de dólares.

LeBron James rookie card expected to sell for over $1 million in auction #Cavs #Lakershttps://t.co/v48l8EAvbA

— LakeShow (@LakeShowCP) June 16, 2020