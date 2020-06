Los problemas más comunes que enfrentan los beneficiarios del cheque de estímulo económico a dos meses de su lanzamiento

IRS ha entregado más de 160 millones de cheques de estímulo, pero miles de familias vulnerables continúan sin recibir la ayuda por coronavirus

Poco después que el Congreso aprobara los pagos de impacto económico (EIP) para la mayoría de los hogares en Estados Unidos, muchos especialistas advirtieron de los problemas que podría plantear la entrega de esos fondos, especialmente a los hogares más vulnerables.

El Sistema de Rentas Internas (IRS) lanzó dos herramientas para rastrear los pagos, y aunque la agencia ya ha pagado la mayor parte de los recursos, millones de estadounidenses aún continúan sin recibir esos pagos de ayuda, incluidos otros créditos fiscales dirigidos a los estadounidenses de bajos recursos como el Crédito por Ingresos del Trabajo y el Crédito por Hijos.

Aún es imposible conocer cuántas personas quedan por recibir su cheque de estímulo, ya que el IRS solo ha publicado los pagos totales por estado. Han pasado dos meses del lanzamiento del programa EIP y gracias a un estudio elaborado por Newamerica.org estos son los errores más comunes en el pago de ayuda económica por coronavirus:

1) Los problemas de entrega de los cheques de estímulo son comunes.

Según la encuesta realizada por New America, el 17 por ciento de las organizaciones entrevistadas registraron cada una más de 75 casos de familias que no han recibido el cheque de estímulo económico.

2) 10 millones de hogares que no declaran impuestos y no reciben beneficios aún están intentando acceder a los pagos de estímulo económico.

Debido a que los pagos de apoyo económico se otorgan con base a las declaraciones de impuestos de 2018 o 2019, los hogares que no presentaron impuestos, y que en su gran mayoría ganan muy poco para hacerlo, han corrido con el mayor riesgo de quedar excluidos del programa.

Para estos hogares el IRS creó una herramienta que permitía registrarse para obtener el pago son tener que presentar una declaración. Los datos que registró la encuesta que realizó NewAmerica reporta que en la mayoría de las ocasiones era difícil registrarse en el portal de “no presentación”. Cerca de una cuarta parte de los encuestados no recibieron sus pagos después de tener dificultades para acceder al portal y completar la verificación de identidad y crear una cuenta. El problema que ha estado presentando el sito es generalizado y se reporta en las poblaciones con mayor marginación.

3) La herramienta de registro bloquea a los usuarios para que presenten una declaración impidiendo reclamar el crédito.

El estudio sugiere que las personas que ingresaron al portal de no registro del IRS en realidad la página presenta una pequeña declaración de impuestos para el año de 2019. Cuando los usuarios intentan presentar de manera electrónica su declaración de ese año, el IRS bloquea el apartado a una segunda declaración de la misma persona en un año determinando para evitar el robo de identidad.

Bajo ese contexto, los contribuyentes pueden presentar una declaración en papel, pero el IRS no las está procesando debido a la pandemia y no ha informado cuándo lo hará. Los usuarios no tienen forma de presentar su declaración de impuestos de 2019 y reclamar así los apoyos a los que tienen derecho, a lo que New America lo llama “una trampa”.

“Los hogares ahora no tienen forma de reclamar la ayuda económica por haber caído en la trampa de la presentación”. Hasta el momento el IRS no ha reconocido de manera oficial el problema ni ha brindado una solución para las familias que se encuentran en esta situación.

4) El proceso de pago automático del IRS para los beneficiarios de la Seguridad Social y veteranos dejó algunos sin pago.

IRS informó que ha pagado de manera automática a todos los beneficiarios de los programas de seguridad social, a los que reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y a quienes reciben la compensación por discapacidad y la pensión de los veteranos, sin embargo, el informe señala que existen casos de personas de Seguridad Social que no han recibido sus pagos.

El IRS no ha explicado hasta el momento la razón de la falta de pago en algunos de estos beneficiarios en un proceso que funciona de manera casi automático.

5) La no reivindicación de los dependientes está algo extendida

Los beneficiarios del Seguro Social y veteranos que no declaran impuestos debían recibir de manera automático el pago por $1,200 dólares. También tienen derecho a recibir un pago adicional de $500 dólares por cada hijo o dependiente que debían registrar en el portal del IRS, sin embargo el tiempo fue muy corto para registrarlos.

El IRS emitió una alerta el 20 de abril donde informó que la fecha límite par registrar a los dependientes sería el 22 de ese mes. Para los beneficiarios del SSI y VA, que fue anunciada el 15 y 17 de abril, la fecha límite para registrar dependientes fue el 5 de mayo.

El estudio registró casos en los que beneficiarios que reunían los requisitos para recibir los pagos adicionales no pudieron cumplir con el plazo para registrar a sus dependientes económicos.

El IRS anunció que existe una forma de solucionar algunos de los problemas, pero será hasta la declaración del año de 2020 y cualquiera que no reclamó a sus dependientes en los tiempos establecidos recibirá los $500 dólares extra pero hasta el 2021.

A pesar de algunos problemas, el IRS ha facilitado el acceso a los fondos de ayuda económica a millones de personas en todo el país pero se deberían mejorar los procesos para evitar en un futuro, bajo nuevos esquemas de pago, las familias más vulnerables que necesitan el dinero puedan acceder a los recursos que por derecho les pertenecen.

