Así era la vida de Cardi B como stripper antes de la fama

Cardi B es una de las raperas estadounidenses más populares y polémicas del medio artístico, con su música ha logrado conquistar a millones y todo se lo debe sin duda a su actitud relajada. Pero antes de pasearse por las alfombras rojas ella tuvo un pasado como stripper que no le da pena admitir.

Y es que la juventud de Cardi no fue nada fácil, luego de trabajar en un supermercado como empacadora, dejó el Colegio Universitario y se metió en una relación tóxica y abusiva. Entre las deudas y la presión inició su carrera como bailarina exótica a los 19 años

Cardi B flaunts her assets in throwback stripping shot https://t.co/ZMG74QFZjI

She worked as a stripper before gaining a presence on Instagram in 2014, and launching her succcessful rap career in 2017.

And Cardi B was keen to relive memories of her time as a pole dancer as sh… pic.twitter.com/3eeU3e8rLm

— thecelebdiary (@thecelebdiary2) February 21, 2018