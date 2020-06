Ninel Conde celebra a distancia la graduación de su hijo

View this post on Instagram

#TBT Hoy fue tu graduación amado hijo… aquí hace un año pude abrazarte y besarte .. este año no me permitieron estqr contigo y tuve que verte por una sesión de computadora . Me consuela saber que en esta vida por nuestros actos seremos juzgados y recibirá cada quien lo que sembró . No pierdo la esperanza de que exista justicia en este país y más pronto de lo que algunos creen acaben las injusticias . Dejo esto y todos mis mensajes para que el día que crezcas sepas que todos los días mamá te tenia en su mente y corazón 💓 #todassomosuna