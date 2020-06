Los narcos también discriminan, los sueldos y la forma en que matan así lo demuestra

En zonas pobres les pagan hasta $152 dólares pero si operan en ciudades el pago se triplica. Así discriminan los narcos...

Un sicario del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocido como Fuerza Anti Unión (en referencia al cártel de la Unión Tepito con el que mantienen una lucha por el control de la capital mexicana) reveló que le pagan $224 (5 mil pesos) dólares a la semana lo que se traduce en $896 dólares al mes (20 mil pesos) por matar gente.

En entrevista con medios mexicanos, así lo reveló un joven de 24 años quien actualmente se encuentra en rehabilitación y quien confesó que además de su “sueldo base”, le pagaban un extra por participar en asesinatos, él colaboró en 10.

Su confesión contrasta con lo que el propio Cártel Jalisco Nueva Generación ofrece a jovencitos y personas con necesidades económicas que se inician en el mundo del narcotráfico, pues como te informamos, en estados que incluso están cerca de Ciudad de México, el dinero que les dan por pertenecer al crimen organizado es mucho menor.

Un “halcón” del CJNG que operaba en el Estado de México (a unas millas de CDMX) reveló a La Familia Michoacana (LFM) que en ocasiones le daban $152 dólares ($3500 pesos) y otras veces $87 dólares ($2000 pesos) -aunque no aclara si esa suma es al mes, la semana o la quincena-, pero detalla que la cantidad varía, pues en ocasiones sus jefes le decían que no tenían dinero para pagarle. O sea que murió por 152 dólares, pues después de interrogarlo lo asesinaron.

En México, las diferencias de clase no solo son exclusivas de la “sociedad civilizada” pues estos casos demuestran que hasta en el mundo del narcotráfico hay quienes reciben más dependiendo del lugar en donde se inicien o de la familia a la que pertenezcas para que no te vuelvas carne de cañón ni presa fácil de los rivales pues seguro que el final que tienen la mayoría de los jovencitos que se integran a las filas del crimen no hubiera sido el mismo si sus papás fueran los líderes de la organización delictiva a la que se metieron.

