Yadhira Carrillo asegura que Juan Collado sufre en prisión porque no puede ver a sus hijos

La actriz compartió que su esposo celebrará un Día del Padre muy diferente, pues por primera vez no podrá estar cerca de sus hijos

Luego de que Leticia Calderón asegurara que sus hijos no están acostumbrados a convivir con su papa, Yadhira Carrillo reveló que Juan Collado sufre por no poder estar cerca de ellos debido a que permanece en prisión desde hace un año.

Durante su reciente visita al reclusorio Norte de la Ciudad de México, la actriz fue entrevistada por diversos medios de comunicación, ante quienes aseguró, su esposo celebrará un Día del Padre muy diferente, pues por primera vez no podrá estar cerca de sus hijos.

La estrella de televisión, compartió frente las cámaras del programa ‘Suelta la sopa’, que los hijos de la actriz Lety Calderón hablan seguido con su padre, quien permanece bajo investigación por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, desde junio de 2019: “Juan habla por teléfono con sus hijos, es lo que tengo entendido, hace poquito habló con Carlo, con Luciano, los extraña mucho. Es un dolor del alma muy grande porque no estaba acostumbrado a no verlos“.

Asimismo, compartió que no ver a sus hijos es uno de los golpes más difíciles que enfrenta en prisión el abogado, quien tampoco puede recibir más visitas debido a la emergencia sanitaria que se vive a consecuencia de la pandemia por coronavirus:

“Ya lleva aquí un año sin verlos y eso sí le pesa mucho, esa parte a Juan si lo desgarra, es la parte más dolorosa de este encierro es precisamente no poder verlos y pues no se pueden traer ahorita con el COVID y este tipo de cosas es peligroso, pero vamos a esperar que esto pase muy rápido“, explicó.

Carrillo reveló que hace unos días Juan Collado tuvo la oportunidad de hablar por teléfono con sus hijos menores, con quienes bromeó: “Siempre lo hacen reír mucho son hermosos, muy ocurrentes, le dijo: ‘Papito iría por ti, pero ese lugar me da miedo, y luego me porto mal a veces no me vaya yo a quedar ahí’ lo hace reír mucho, son niños preciosos“.

Finalmente, la actriz compartió que cuando su esposo tiene la oportunidad de hablar con los menores es como oxígeno, pues escucharlos lo ayuda a sentirse tranquilo dentro del penal.