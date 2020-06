Paola, hija de Adal Ramones, debuta como directora de cortometraje

El conductor de 'La Academia' aseguró que ver a su hija trabajar en algo que ha sido parte de su vida fue apasionante y muy conmovedor

Paola Ramones, la primogénita de Adal, ya creció, y uno de los mejores regalos que pudo haberle dado a su padre fue el cortometraje en el que ambos intervinieron, llamado “Renacer 2020”.

De 19 años y con miras a estudiar cinematografía, la hija del conductor, actor y productor se inspiró y conmovió a su papá con su historia.

“Tengo un recuerdo muy bonito respecto a ese augurio que le di a mi hija para el cine. Ella era una bebé cuando hice mi primera película, Puños Rosas, con Isela Vega, Omar Chaparro… Hay una escena de una fiesta infantil, yo soy el abogado de esta gente mafiosa, en la escena de la piñata la cargo, traigo a mi chiquita. Cuando la rodamos, en un momento le susurré a la nena: ‘Ojalá un día te dediques a esto’. Y mira, ahí va“, comentó Adal, en entrevista.

Y junto a su hija, conectados ambos vía Zoom, hablaron de la importancia de haber hecho mancuerna para el corto, de poco más de cuatro minutos y disponible en YouTube, con más de 55 mil vistas hasta ayer.

“Siempre tuve en cuenta a mi papá para esta idea, fue con él con quien trabajé para tener el guion y saber cómo hacerlo, hasta que después de varios intentos me dijo ‘ya lo tienes’. No me lo habría imaginado hace tiempo, pero ya es una realidad. Ahorita me doy por bien servida con que se vea en las redes. Lo inscribiré en varios festivales de cortos, tiene un mensaje muy positivo y muy lindo en estos tiempos tan complicados”, platicó Paola.

El conductor de La Academia y Otro Rollo es el personaje principal del trabajo audiovisual, que filmaron en Acapulco y en el que hace una reflexión sobre las pérdidas y ganancias que le trajo al ser humano el Covid-19.

Además, el regiomontano es el narrador de la breve historia, lo cual también fue una novedad para él.

“Es la primera vez en mi vida que hago una narración como susurrando, más abajo de lo que suelo hablar. Le decía a mi chaparra ‘no me sale ni el aire ni la voz’, y ella me decía ‘hazlo así, como si fuera un secreto que me estás contando’. Y sí, ella tenía muy clara la idea, era como un pensamiento que escuchaba dentro de mi cabeza”, apuntó Adal.

Y vaya que en la experiencia del rodaje, comentó el también realizador, se sorprendió de la visión e ímpetu de Paola.

“Es que verla trabajar en algo que ha sido parte de mi vida fue apasionante y muy conmovedor. Fue un equipo de puros hombres dirigido por ella, donde hubo amanecer, atardecer, y tenía esa chispa de disfrutar todo, de saber qué quería y saber dirigir y concretar ideas. Creo que este primer gran paso ha sido genial”, añadió.

Los dos dijeron que para este Día del Padre lo vital es celebrarlo con salud y buena actitud y comprometerse a aportar buenas acciones para contribuir a mejorar la sociedad.