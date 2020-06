Así celebran los famosos el Día del Padre: amor, nostalgia y apapachos

View this post on Instagram

I feel very fortunate that I have been blessed with great men in my life, especially my father, my father-in-law, my husband, my brother and my two stepsons. ❤️ Happy Father’s Day to all the fathers in the world. Me siento muy afortunado de haber sido bendecida con hombres maravillosos en mi vida, especialmente mi padre, mi suegro, mi esposo, mi hermano y mis dos hijastros. ❤️ Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo. #FathersDay #Grateful