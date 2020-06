Cómo saber cuán honesto es alguien contigo, según su signo del Zodiaco

Cada signo tiene su propia manera de ser sincero y no siempre dicen la verdad

La honestidad es una virtud natural en algunos signos del Zodiaco y sin importar lo brutal que pudiera ser su opinión, dirán lo que piensan sin cuidar sus palabras. Pero hay otros que por empatía o sensibilidad esconden la verdad y prefieren no ser del todo sinceros.

Es muy difícil saber qué tan honesta es una persona, pero la astrología puede ayudarte a identificar qué tan sinceros son contigo, solo necesitas saber su fecha de nacimiento.

Aries

Es un signo bastante sincero y no tiene tacto para decir las cosas. Hay quienes no les gusta este grado de honestidad porque puede ser doloroso, pero sin duda no te ocultará nada.

Tauro

Son personas íntegras y difíciles de corromper, por lo que puedes confiar en su honestidad, sin embargo, cuando la terquedad invade su cabeza podrían ser capaces de mentir, aunque no lo harán para dañarte.

Géminis

La doble personalidad de Géminis los hace excelentes analistas de situaciones: si ven que es propicio decir la verdad, lo harán; pero si consideran que no, preferirán reservarse su opinión.

Cáncer

La autocompasión les impide ser completamente sinceros con ellos mismos y con los demás, piensan que así podrían sentirse mejor y evitar dañar a quienes los rodean.

Leo

Al igual que Aries, Leo no se limita y es brutalmente honesto. Hay personas que son bastante sensibles y critican su manera de decir las cosas, lo que a este signo le tiene sin cuidado.

Virgo

Son sinceros para señalar los errores de los demás, pero nunca los de ellos. Es un signo con tendencia a la perfección y es capaz de mentir para hacer creer que no cometen faltas.

Libra

Con tal de evitar un conflicto no son del todo honestos. Sin embargo, son justos e inclinarán su balanza hacia la verdad por más fría que sea.

Escorpión

Las palabras de Escorpión duelen como un piquete de aguijón, pero al menos tendrás la seguridad de que no te están mintiendo. Si bien parecen misteriosos, no se andan con rodeos y justifican sin problemas su opinión.

Sagitario

Puedes estar seguro que serán completamente honestos, sin embargo, convierten esta virtud en un arma de dos filos porque suelen ser imprudentes: no les gustan los secretos ni las mentiras y lo dirán delante de quien sea.

Capricornio

Es difícil saber si Capricornio es completamente honesto contigo, son personas que prefieren reservarse su opinión y no expresa muchos detalles. Normalmente son buenos para guardar secretos.

Acuario

Este signo siente las mentiras como grandes cadenas que no lo dejan ser libre, por eso tratará de ser lo más honesto posible, sin embargo, sabe ocultar muy bien las cosas por lo que suele confundir a los demás.

Piscis

Admiran la honestidad y franqueza. Usualmente ocultan su opinión más sincera y lo hacen solo por gusto, pero si les pides sinceridad no dudarán en decir la verdad.

Te puede interesar: Los signos del Zodiaco que te dirán siempre la verdad por más dura que sea