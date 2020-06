La esposa de Buffon se enfrasca con la hermana de Cristiano Ronaldo: “La familia no debe hacer comentarios”

La hermana de CR7 cuestionó al DT de la Juventus la semana pasada

La esposa Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico, dijo que los miembros de la familia no tienen que convertirse en comentaristas para los futbolistas, en lo que parece ser una respuesta a la hermana de Cristiano Ronaldo, quien habló sobre la derrota de la Juventus contra el Napoli en la Coppa Italia.

Elma Aveiro fue a Instagram para defender a Cristiano Ronaldo y cuestionar el estilo de juego del equipo. La Juventus no ha logrado marcar goles en los dos juegos que ha jugado desde el reinicio de la actividad, y CR7 ha sido criticado por no inspirar a su equipo.

Y respondiendo en una entrevista de Radio 1, D’Amico dijo: “Pertenezco a la vieja escuela”.

“Los miembros de la familia y las esposas no deberían usar las redes sociales porque a los esposos y hermanos a menudo no les gusta esto. “

También enfatizó que los miembros de la familia no tienen que convertirse en comentaristas para los futbolistas, y opinó: “Si yo fuera futbolista, me gustaría expresar mis pensamientos, pero no me gustaría que Gigi o mi madre escribieran por mí. Los miembros de la familia no tienen por qué convertirse en comentaristas“.

Sin embargo, una disputa en este momento no ayudará a la Juventus, aún están en disputa por la Liga de Campeones y lideran la Serie A, por una ligera ventaja de un punto.

