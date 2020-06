Eliminan el área donde buscaban a Vanessa Guillén; la familia se encuentra en Fort Hood para hablar con oficiales

FORT HOOD – Después de cinco días de búsqueda en el área del Rio León voluntarios de Texas Equusearch no encontraron a Vanessa Guillén y han decidido dirigir sus esfuerzos a otras zonas, mientras que la familia de la soldado desaparecida se reúne con oficiales de Fort Hood esta mañana del martes.

La Opinión se encuentra en las instalaciones de la base militar donde el pasado 22 de abril desapareció Guillén.

En la reunión se encuentra la senadora Sylvia García y a eso de las 11 a.m. se tiene programada una conferencia de prensa con los familiares de Guillén.

Tim Miller, director de Texas Equusearch dijo que sus voluntarios pasaron varios días en un área ubicada unas 30 millas al este de Fort Hood. Por tierra y agua buscaron, pero no obtuvieron resultados. Los esfuerzos de la organización se concentraron en el rio por una pista que les llegó por teléfono.

El domingo por la noche habló el comandante general Scott Efflandt, es la primera ocasión que un oficial de alto rango hace declaraciones sobre Vanessa, quien desapareció el pasado 22 de abril.

As we all grieve the loss of one Soldier, someone out there can help us not to have to grieve for another. If you have information as to the whereabouts of Vanessa Guillen, call 254-495-7767#FortHood #USArmy #FindVanessa #FindVanessaGuillen pic.twitter.com/BCTIS9wpia

— Fort Hood (@forthood) June 21, 2020