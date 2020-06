Fotos: Captan a Eiza González y Timothée Chalamet besándose en Cabo San Lucas

El actor ya tendría nuevo amor después de terminar con su novia en abril

Eiza González parece tener un nuevo novio y se trataría del actor Timothée Chalamet. Este último ha protagonizado películas como “Call Me by Your Name”, “Lady Bird” y “The King”.

La pareja estaría disfrutando de Cabo San Lucas cuando un paparazzi los captó besándose. El encuentro de los jóvenes ha llamado la atención ya que sería la primera novia de Chalamet después de haber terminado con su Lili-Rose Depp que fue en abril.

González ha estado ligada a varios actores de Hollywood anteriormente como Luke Bracey y Josh Duhamel.