Suspenden a luchador cubano por declarar que quería violar a Sasha Banks, estrella de la WWE 

El luchador Sammy Guevara ha sido suspendido después de decir que violaría a la estrella de la WWE Sasha Banks.

Guevara hizo los comentarios en un podcast y en el audio se puede escuchar que dice: “Hermano, Sasha Banks… oh, Dios mío.

El luchador de 26 años se ha disculpado por sus “comentarios estúpidos, inapropiados y extremadamente ofensivos” desde que se hicieron virales, pero All Elite Wrestling (AEW) emitió un comunicado donde anunció que el cubano había sido suspendido.

“AEW insiste en hacer nuestra parte para crear un mundo de comprensión y respeto por la humanidad. Por lo tanto, condenamos enérgicamente las palabras extremadamente ofensivas e hirientes de Sammy Guevara. Como tal, efectivo de inmediato, Sammy es suspendido sin paga hasta nuevo aviso.

“Sammy acordó someterse a un extenso entrenamiento de sensibilidad y, una vez completado, su futuro estado dentro de la compañía será reevaluado. Durante su suspensión, su salario será donado al Centro de Mujeres de Jacksonville”.

Guevara es una de las principales estrellas de AEW, mientras que Banks compite por la marca rival WWE.

Por su parte, Banks emitió una declaración después de revelar que había tenido una conversación telefónica con Guevara sobre los comentarios.

“Antes hablé con Sammy, se disculpó y tuvimos una discusión abierta. ¡Palabras como los comentarios que hizo, en broma o no, no tienen absolutamente ningún lugar en nuestra sociedad! No tolero este tipo de comportamiento.

“Tenemos que responsabilizarnos por nuestras acciones y las palabras que decimos, y espero que esta situación lo demuestre. Ninguna persona, hombre, mujer o niño, debe ser sometido a un sentimiento de miedo, o cualquier entorno inseguro”, dijo Banks.

Guevara escribió en Twitter dos disculpas, una de las cuales estaba dirigida específicamente a Banks.

I also want to apologize to @sashabankswwe for my unacceptable comments. She’s an amazing person who didn’t deserve to be the brunt of my offensive remarks. I spoke with her earlier & she helped me learn a gigantic lesson & I thank her for that. Once again, I’m sincerely sorry.

