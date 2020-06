Francisca Lachapel sufrió discriminación tras Nuestra Belleza Latina y dice ser la primera “negra reina”

"Como niña negra, pobre, siempre he sentido que tengo que trabajar cinco mil veces más para demostrar que puedo y que me lo merezco", contó la conductora de Despierta América

Gracias a Nuestra Belleza Latina, Francisca Lachapel aprendió a ver la vida de manera diferente. Esto y más y le ha dicho la conductora de Despierta América a Jomari Goyso.

La modelo, actriz y conductora de televisión admite que antes no se creía merecedora de que alguien como su prometido, Francesco Zampogna, la amara y tampoco esperaba tener una relación así de sana.

“Yo como niña negra, pobre, como que siempre he sentido que tengo que trabajar cinco mil veces más para demostrar que puedo y que me lo merezco“, reflexionó en voz alta la estrella de Univision.

“Alguien me mandó decir que me matara”, contó Lachapel, asegurando que tras ganar Nuestra Belleza Latina de Univision fue víctima no solo de bullying, sino de severa discriminación por su color de piel.

Muchos quisieron ofenderla señalándola como “la negra”. Decían que había ganado “la negra”. Ante estas aseveración se dijo a sí misma: “Soy la primera negra reina”.

En el certamen siempre le decían: “Ella tiene mucho talento”, pero siempre había un pero detrás de esta afirmación.

Jomari Goyso en su conversación con Lachapel le dijo que ella había roto muchos esquemas en Nuestra Belleza Latina, esquemas muy impuestos en el mundo de la belleza.

Aquí la entrevista completa.