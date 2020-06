Pelotero Charlie Blackmon, quien había dicho que no dejaría de escupir si había temporada, da positivo a COVID-19

El jardinero de los Rockies de Colorado, Charlie Blackmon, así como dos jugadores más del equipo, dieron positivo por COVID-19, según información publicada Kyle Newman del Denver Post.

Además de Blackmon, los peloteros infectados son los pitchers Phillip Diehl y Ryan Castellani, quienes estuvieron entrenando en fechas recientes en el estadio Coors Field, casa de los Rockies.

Hace unas semanas, Blackmon fue el centro de atención en el medio del béisbol de las Ligas Mayores, luego de declarar que él no acataría la recomendación de no escupir, la cual estaba entre las normas que integran el nuevo protocolo de 67 páginas con las medidas a tomar de cara al regreso de las actividades en el béisbol.

Charlie Blackmon and two other #Rockies test positive for coronavirus after workouts at Coors Field, #MLB sources say https://t.co/3dX09rhwVp

— Kyle Newman (@KyleNewmanDP) June 24, 2020