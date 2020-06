El juego Cyberpunk 2077 tiene nuevo tráiler y anuncian anime

El estudio polaco CD Projekt Red, responsable del desarrollo del videojuego Cyberpunk 2077, no dejó a la deriva a sus seguidores tras anunciar que el lanzamiento del videojuego se aplazó para noviembre de este año.

Con el objetivo de mantener la vigencia y la expectativa dentro de los jugadores, el estudio creó el “Night City Wire”, una serie de streams o transmisiones en vivo, con los que se lanzarán periódicamente novedades acerca de este juego de rol y que en la primera entrega muestran un gameplay y un nuevo trailer.

Cyberpunk 2077 se centra en las aventuras de “V”, el personaje principal con miles de opciones de personalización que permitirán que cada jugador tenga una identidad propia dentro del juego.

“V” es un habitante de “Night City” un lugar sórdido y futurista en donde pandillas enteras se enfrentan para hacer de las suyas al obtener tecnologías y sobrevivir.

En ello se basa el inicio de la historia, “V” junto con su mejor amigo “Jackie” se embarcan en dar un golpe para obtener un prototipo de “biochip” que deben arrebatarle a una gran empresa de tecnología.

Watch the first episode of Night City Wire right now!

Variety of localized subtitles available!

👉 https://t.co/JHHpyicc64 👈 pic.twitter.com/3LqwJvGD7r

