La pasión no sabe de confinamiento: los fanáticos del Liverpool tomaron las calles para celebrar el título

Los aficionados del Liverpool salieron a las calles a celebrar el título de la Premier League que han conseguido por primera vez en los últimos treinta años.

Fans del Liverpool ya arman su fiesta tras el título de los Reds. No es para menos: hace 30 años no celebraban un título de liga.

Armados con banderas y bengalas, los aficionados del club inglés se amontonaron en los alrededores del estadio de Anfield, donde comenzaron a celebrar por la noche el trofeo.

El Liverpool se alzó como campeón de la liga inglesa por primera vez desde la temporada 1989-1989 tras la derrota del Manchester City a manos del Chelsea.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, pidió a los aficionados mesura con las celebraciones debido a la situación actual con el coronavirus. El alemán abogó por celebrar en casa y que como mucho salgan al portal de sus domicilios, pero no fue escuchado por los fanáticos de su equipo.

BREAKING: Liverpool fans have gathered outside Anfield stadium to celebrate the club's historic Premier League title win.

Sky’s @marthakelner has the latest.

Get more on this story here: https://t.co/MOdLF1RAqh pic.twitter.com/RqhRK8Zwyw

— SkyNews (@SkyNews) June 25, 2020