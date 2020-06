Matías Almeyda, Carlos Fierro y Oswaldo Alanís, los primeros en llegar a Disney para reanudar el fútbol en Estados Unidos

San Jose Earthqueakes, el equipo donde juegan los mexicanos Carlos Fierro y Oswaldo Alanís, y que es entrenado por Matías Almeyda, el ex DT de Chivas, ya aterrizó en la mágica tierra de Disney, en Orlando, para enfrentar el torneo MLS is Back, que marcará la reanudación de actividades futbolísticas en Estados Unidos, luego del parón provocado por la pandemia del coronavirus.

Hello world.

This is the San Jose Earthquakes.

And we've touched down in Orlando. pic.twitter.com/UsnC5j2mir

