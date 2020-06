Nuevo retador para “Canelo” Álvarez: “Voy a destruirlo”, aseguró Chris Eubank Jr., quien dijo conocer las debilidades del mexicano

Este jueves surgió un nuevo retador para Saúl “Canelo” Álvarez, ya que Chris Eubank, el campeón de peso supermediano de la OIB, aseguró que esa es la pelea que busca y que destruiría al pelirrojo.

“Con Canelo Álvarez esa es la pelea número uno, la que quiero en este momento. No creo que nadie en el planeta sea un mejor oponente para él. La mayoría de los muchachos van a correr y sobrevivir, yo voy a destruirlo. Sé que puedo vencerlo, así que esa es la pelea que quiero”, dijo en entrevista para Sky Sport el también campeón interino de peso medio de la AMB.

