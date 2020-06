Superior mintió en un reporte de que Vanessa Guillén estaba en la base; primero dijo que la miró ahora dice que no

FORT HOOD – La soldada desaparecida Vanessa Guillén debió haber sido sometida a por lo menos tres revisiones durante el día que desapareció, pero en una de ellas, según la investigación, existen irregularidades y mentiras.

La congresista Sylvia García compartió detalles de la visita que tuvo con oficiales de Fort Hood el pasado martes y reveló que un superior admitió haber alterado una de las revisiones diarias.

En las listas de asistencia que se realizan en los cuarteles de la base militar, en una de ellas un superior dijo que había visto a Vanessa, pero luego se retractó.

“El superior encargado de asegurarse que todos los soldados se encuentran en cuartel inicialmente reportó que Vanessa estaba presente, pero ahora el supervisor admite que no la miró”, dijo García.

La familia de Vanessa asegura que fueron ellos los que notificaron al Ejército de que la soldado no se había comunicado con ellos y que no contestaba textos o llamadas.

Presuntamente no fue hasta que los familiares de Vanessa insistieron en que la buscaran que oficiales comenzaron a buscar a la soldado.

García comentó que el seguimiento de lo que ocurrió ese día es muy preocupante por la enorme cantidad de huecos que existen.

