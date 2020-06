Javier Aguirre asegura que el Tri ya busca a Luka Romero, el “Messi Mexicano”

El "Vasco" destacó el debut del joven de 15 años en LaLiga

El técnico mexicano Javier Aguirre, quien actualmente dirige al Leganés en LaLiga, habló respecto al mexico-argentino del Mallorca, Luka Romero, quien hace unos días se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la historia del fútbol español.

El “Vasco” reconoció el trabajo de Romero y de la directiva, por darle la oportunidad.

“Lo felicito. Apenas pisó el campo tuvo un récord. Ojalá tenga más. También felicito a su entrenador, que tuvo las agallas de ponerle. A su directiva, por apoyar a su entrenador, en un momento tan duro. Ojalá estemos ante un futuro brillante de este muchacho“, señaló.

¡Lo ventiló! 😯 Javier Aguirre reveló que la Federación Mexicana de Fútbol le hará la invitación a Luka Romero para jugar en la Selección 😱. pic.twitter.com/RQEvhQPQwU — W Deportes (@deportesWRADIO) June 26, 2020

El mismo estratega reconoció que la Selección Mexicana está planeando convencer al jugador de 15 años para que vista la playera del Tri.

“México me consta que quiere hacerle una invitación para estar con la Selección, no sé a qué nivel. En eso hay que ver el proceso. No puedes apurar a un chico de 15 años, lanzarlo a una eliminatoria mundialista. Pero bien llevado, hay futuro“, dijo Aguirre sobre Romero, quien ya vistió la playera de Argentina en categorías menores.

Ha sido un momento inolvidable. Gracias a todo el cuerpo técnico y al @RCD_Mallorca por haberme dado esta oportunidad.

Nunca olvidaré este día.

Fue una lástima perder, pero seguimos creyendo 🧗🏽 #HastaLaÚltimaGota pic.twitter.com/WuHsy1N22Y — Luka Romero (@lukaromero_) June 24, 2020

Para concluir, el “Vasco” cambió de tema y habló sobre el temblor ocurrido en México el pasado 23 de junio, recordando que él vivió uno de los más fuertes en el país, en 1985, y que desde aquel entonces, los ciudadanos han aprendido a cómo reaccionar ante la situación.