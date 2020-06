Andy Ruiz lo hizo retirarse del boxeo: Evander Holyfield confesó que unos cuantos golpes del excampeón le bastaron para que decidiera colgar los guantes

En redes sociales circula un ya mítico video de Evander Holyfield haciendo sparring con Andy Ruiz, cuando éste último tenía 19 años. Pues bien, este viernes el legendario pugilista aceptó que los golpes propinados por el joven mexicoamericano hicieron que tomara la decisión de retirarse del boxeo.

“Cuando hice sparring con ese chico (Andy) Ruiz, fue capaz de golpearme. Entonces supe que tenía que retirarme”, reveló The Real Deal en entrevista para Pro Boxing Fans.

'He was 19 and able to tag me… I knew then'

Evander Holyfield decided to retire after a sparring session with a young Andy Ruiz Jrhttps://t.co/Z0hA2G0onq

