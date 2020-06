Barista latino recibe la solidaridad de la comunidad

Tras recibir comentarios negativos de una mujer blanca, luego de que se le pidiera usar mascarilla; el público le dona más de $57,000

Un adolescente latino confesó a La Opinión que sigue sin comprender por qué una mujer blanca, a quien le pidió que cumpliera con la orden de usar mascarilla, reaccionó con total indignación y amenazó con llamar a la policía.

“Solo le dije: ‘Disculpe, para hacer compras en este establecimiento, usted necesita usar tapaboca”, recuerda Lenin Gutiérrez, quien trabaja como barista.

Indica que la mujer insistió en su negativa a usar el cubreboca y en que la cafetería estaba obligada a servirle.

“Lo siento, pero sin mascarilla, no puede estar en el establecimiento”, reiteró el adolescente.

En contraste, agrega, la mujer le lanzó algunos improperios y le tomó una fotografía con su teléfono celular y la subió a su cuenta de Facebook con el siguiente mensaje, que incluye mal escrito el nombre del joven.

“Conozcan a lenen de Starbucks que se negó a servirme porque no estoy usando una mascarilla. La próxima vez voy a esperar a la policía y traeré una exención médica”, refirió la mujer, identificada como Amber Lynn Gilles.

El indicente sucedió el 22 de junio en una franquicia de Starbucks, ubicada en la avenida Genesse, en el suburbio de La Jolla en San Diego.

Una respuesta inesperada

Al revisar redes sociales y encontrarse con lo que había sucedido, Matt Cowan —un joven de Irvine quien jamás había conocido a Lenin— sintió empatía por el muchacho, que durante la pandemia casi no había tenido trabajo y, que apenas reabrir la cafetería, ya enfrentaba una agresión como esa.

“Se me ocurrió reunir dinero para el muchacho barista, tal y como le dejan propinas en la cafetería”, dijo Cowan al hablar de la recaudación que propuso en la plataforma de GoFundMe.

“Recaudando dinero para Lenin, por su honorable esfuerzo por mantenerse firme cuando se enfrenta a una ‘Karen’ salvaje”, escribió Cowan en el portal de donaciones.

“Karen” es un término que últimamente se ha popularizado en redes sociales para identificar a mujeres de raza blanca que se muestran prepotentes o racistas, especialmente con personas de minorías étnicas.

Para Lenin este viernes fue “una increíble sorpresa” enterarse que gente que nunca ha conocido, de distintas partes del mundo, le habían enviado propinas en la pagina de GoFundMe.

Tal vez para evitar mayores conflictos, Starbucks respondió a la prensa con un breve comentario escrito en que implícitamente recordó que el gobernador Gavin Newsom ordenó usar mascarillas cuando los californianos estén en público.

“Solicitamos respetuosamente a los clientes que sigan los protocolos de distancia social y seguridad recomendados por los funcionarios de salud pública, incluido el uso de una cobertura facial cuando visiten nuestras tiendas”, declaró la cadena de cafeterías.

A petición de numerosas personas, Lenin publicó un breve video en que agradece y narra “mi lado de la historia, que no tiene que ver con Starbucks”, y en el reitera que solo le preguntó a Gilles por su mascarilla.

Para sorpresa del Lenin y de su benefactor Cowan, miles de donadores comenzaron a solidarizarse con el adolescente de San Diego.

De pronto las propinas rebasaban los $15,000 y los $20,000 dólares.

Comenzaron a llegar aportaciones de gente que nunca ha puesto un pie en California, como una familia en Australia y un residente de Ámsterdam.

Matt Cowan dijo que su idea al abrir el portal de donaciones era originalmente una meta de $1,000 para Lenin.

Que había pensado en “pedir un máximo, con la esperanza de que el público diera menos, tal vez unos $250 o quizás $300 dólares”, pero dijo que nunca imaginó encontrar tanta solidaridad.

La respuesta: ‘Ustedes son unos ignorantes’

Luego de ver la respuesta de los cibernautas, Amber Lynn Gilles comenzó a responder.

En su página de Facebook colocó comentarios de desprecio, que luego borra con regularidad. También hace referencia al KuKluxKlan (KKK) en redes sociales.

El comentario más reciente de Gilles en Facebook dice: “No me asustan ni me molestan ustedes ignorantes imb… Siento tanto que como perdedores no tengan nada mejor que hacer. Gracias por las calificaciones, [ustedes] actúan como la organización terrorista que son”.

Este viernes, la cuenta de propinas de Lenin pasó los $57,000 dólares en donaciones y, por sorprendente que parezca, Gilles ha dicho que parte de ese dinero se le debe dar a ella.

La mujer solo dio entrevista a la filial de NBC en San Diego. En un video desde su casa proporcionado a ese medio, indicó que a Lenin “nunca lo amenacé” y agregó que es madre de familia y que ha recibido amenazas de muerte, aunque en su página de Facebook ha borrado todo comentario que le desagrada.

Gilles dijo sentirse discriminada y declaró que si no se le da parte de las propinas que se ha reunido en GoFundMe para Lenin, piensa demandar a Cowan “por difamación”.

Ante todo lo ocurrido, ahora una concuña de Gilles —Brandy Mackenzie— inició otra recaudación de fondos “para contratar abogados que saquen a Amber Lynn Gilles de la casa de mi suegra”.

Mackenzie asegura, entre otras cosas, que su suegra —una mujer con quien es fácil congeniar— “ha pagado facturas y multas [de Gilles] a lo largo de los años… La factura de su teléfono celular y el pago del automóvil, etc. porque Amber [Gilles] no tuvo un trabajo real durante 10 años”

También “le encanta ir a los mitines de Trump sin máscarilla”, agregó.

Para ir a la pagina de GoFundMe para las propinas a Lenin y ver las actualizaciones y comentarios, puedes visitar: bit.ly/3dAp4Yk