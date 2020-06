Jaime Munguía, uno de los probables rivales del “Canelo” Álvarez “está puesto” para enfrentarlo

El equipo de Saúl aseguró que el pugilista está buscando rival para pelear en septiembre.

Mucho se ha hablado sobre el regreso del “Canelo” Álvarez al cuadrilátero y recientemente su equipo aseguró que están buscándole rival para pelear en septiembre, aunque la función se realice sin público. Y uno de los candidatos ya se manifestó.

El promotor Fernando Beltrán declaró a ESPN que @jaimemunguia15 está puesto a enfrentarse con @Canelo, a quien le siguen buscando rival para septiembre: “Siempre digo que las oportunidades son para tomarse y Jaime está listo para Saúl”, afirmó Beltrán. pic.twitter.com/0aQcDYeW1Y — Cleto Reyes México (@CletoReyesMx) June 25, 2020

Jaime Munguía, quien de acuerdo a reportes de ESPN es uno de los 6 probables retadores de Saúl, estaría dispuesto a enfrentar al pelirrojo en la categoría de los medianos, en la cual debutó en enero con un nocaut técnico ante Gary O’Sullivan.

Jaime Munguía debutó en el peso mediano con victoria por KO sobre Gary O'Sullivan. A sus 23 años es campeón mundial superwelter con cinco defensas y su récord llegó a 35-0. Su entrenador: Erik 'Terrible' Morales. ¿El próximo ídolo del boxeo mexicano?pic.twitter.com/nkM2IznYf0 — Luis Herrera (@luisrha) January 12, 2020

Esto fue confirmado por el CEO de Promociones Zanfer, Fernando Beltrán, quien en una entrevista para ESPN Knockout aseguró que el pugilista de Tijuana está listo para la pelea si Golden Boy Promotions y “Canelo” la aceptan.

“Yo siempre he dicho que las oportunidades son para tomarse y siempre he estado a favor. Creemos, por el tamaño que tiene, la fortaleza y lo que ha estado mejorando con su nueva esquina, que tiene muchas posibilidades con el que sea. Nosotros respetamos mucho a Saúl, estamos orgullosos de ser mexicanos, él pone el nombre de México muy en alto. Sin embargo esto es un deporte y para ser el mejor hay que pelear con los mejores. Si él le da la oportunidad a Jaime no la vamos a dejar pasar”, indicó Beltrán.

“Si todavía suena el nombre (Jaime para ser rival de ‘Canelo’), nosotros estamos puestos”, insistió.

Munguía ostenta un récord de 35 victorias (28 por nocaut) y 0 derrotas.