“Quiere asegurar el futuro de nuestros hijos”: Renato Ibarra revela el arreglo al que llegó con Lucely Chalá tras el escándalo por violencia familiar

El ecuatoriano le dio un auto y un departamento a su ex pareja

Este fin de semana la polémica de Renato Ibarra y su caso de violencia doméstica se reavivó, luego de que el futbolista ecuatoriano mandó un mensaje a través de redes sociales y, minutos después, ofreció una entrevista para John Sutcliffe, de ESPN.

El aún futbolista de las Águilas, quien hace más de tres meses fue trasladado al Reclusorio Oriente, y posteriormente salió tras el retiro de los cargos por parte de Lucely Chalá, explicó al acuerdo que llegó con su ex pareja.

“Ella quiere asegurar el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia. Está embarazada de cinco meses y llegamos a un acuerdo que yo le voy a dar un departamento y un auto“, señaló Ibarra.

El mismo futbolista explicó la situación que vivió en aquel entonces para solucionar el tema legal y cómo quedó la relación con Lucely Chalá.

“Fue sencillo, Lucely quiere ver el porvenir de nuestros hijos. Igual ella sabe que yo siempre voy a estar con ellos, voy a ser responsable por mis hijos, unido a ellos. Con Lucely ahora tenemos una buena relación por nuestros hijos y de hacer las cosas bien por nuestros hijos, pero más adelante no sé qué puede pasar”, detalló Ibarra, quien pidió una segunda oportunidad para volver a vestir la playera de las Águilas.

Asimismo, reiteró que no agredió a Chalá y dijo desconocer sus motivos para declarar ante las autoridades que la había golpeado.

“La verdad quisiera entender porqué hizo estas declaraciones, por su enojo por la rabia. Me pongo en sus zapatos y la pasó muy mal esa noche por todos los insultos que recibió. Mi familia ya también aceptaron las discusiones se pasaron de control y no sé porqué hizo esa declaración. Y decir que ella sabe también sabe que ese día no hubo agresión”.