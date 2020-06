La mamá del Marro así podría salir de la cárcel y el huachicolero podrá dejar de llorar por ella.

Sin pruebas no hay delito. Así podría ser la nueva estrategia del crimen organizado para burlar a la justicia

La audiencia de vinculación a proceso de María Eva y Rosalba, madre y prima de José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, presunto líder huachiolero y narco del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), se realizó en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Puentecillas, en el estado de Guanajuato en México.

Pero hasta el momento la situación jurídica de la señora y cuatro personas más no había sido dada a conocer en el juzgado porque la audiencia, aunque empezó a las 9:30 horas del sábado (tiempo local), tuvo que se aplazada debido a que un perito que llevaría la Fiscalía del estado no se se presentó, por lo que tuvo que ser aplazada varias horas.

La madre del Marro fue acusada por la Fiscalía por el delito de narcomenudeo y de ser una supuesta operadora del grupo criminal que encabeza su hijo.

El pasado jueves se llevó a cabo la audiencia inicial para determinar la legalidad de la detención de la señora María Eva y otros cuatro imputados, detenidos en diversas operaciones y cateos ministeriales el pasado 20 de junio en el municipio de Celaya, acciones que fueron apoyadas por elementos del Ejército y que terminaron con enfrentamientos en varios puntos.

En esa audiencia, la juez responsable determinó que la detención fue legal y en ese acto se le formularon las acusaciones, pero se fijó la audiencia de vinculación para este sábado pasado.

El perito era necesario para determinar que no haya existido una irregularidad en la acusación contra los cinco acusados que aún siguen detenidos, pero no se confirmó su presencia en la audiencia. Las autoridades no se han pronunciado sobre el paradero del hombre.

Cabe destacar que el día que fueron capturadas la mamá y la prima del Marro, ese día también hubo 26 detenidos, la gran mayoría fueron puestos en libertad, lo que pone en duda una vez más la efectividad de la justicia mexicana.

Además, esta misma semana, el padre del Marro quien fue detenido a inicios de años, fue liberado tras pagar poco más de $500 dólares de fianza, esto porque el juez lo mandó a cumplir su condena en prisión domiciliaria debido a que ya tienen 60 años de edad.

