Alejandro “Rusito” González, joven promesa del boxeo mexicano, fallece de cáncer

El boxeo mexicano está de luto, ya que una de sus grandes promesas, Alejandro González, mejor conocido como “Rusito”, perdió la vida tras ser vencido por el cáncer de ganglios.

We are sorry to hear the death of Alejandro "Rusito" González, Mexican prospect.

We send our condolences to his friends and family.

— World Boxing Council (@WBCBoxing) June 29, 2020