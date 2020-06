¿Con qué otra famosa han confundido a Reese Witherspoon?

La estrella de Hollywood publicó un mensaje en Twitter para dejar claro que se había tomado lo ocurrido con sentido del humor

A estas alturas, Reese Witherspoon está más que acostumbrada a que completos desconocidos la aborden por la calle para darle la enhorabuena por alguno de sus trabajos como actriz y productora.

Eso mismo le sucedió este fin de semana mientras salía de un restaurante acompañada de su marido y su hijo, pero para su sorpresa, en esa ocasión la persona que se acercó a saludarla buscaba a otra celebridad.

“A la mujer en el aparcamiento que me acaba de preguntar si era Carrie Underwood: ¡me has alegrado el día!“, ha afirmado la estrella de Hollywood en Twitter para dejar claro que se había tomado lo ocurrido con sentido del humor.

Ella no es la única que ha quedado encantada con esa confusión. La famosa cantante country ha reaccionado a la historia en esa misma red social para aclarar que considera un verdadero honor ser comparada con la intérprete.

“¿Que te ha alegrado el día? A mí acaba de alegrarme la vida“, le ha asegurado.

YOUR day?!?!?!?! That lady just made my whole life! ❤️❤️❤️ — Carrie Underwood (@carrieunderwood) June 28, 2020

Para ser justos, las dos artistas guardan ciertas similitudes: ambas son rubias, miden menos de un metro sesenta y cuentan con una sonrisa de película.

La responsable de dedicarle un cumplido involuntario a Reese fue una fan llamada Noha Hamid, que ha relatado la historia en TikTok para confesar que, cuando la vio a la salida de un lugar de barbacoas, solo estaba segura de que se trataba de una celebridad. Afortunadamente, la actriz se mostró muy amable y no se enfadó lo más mínimo al descubrir que la mujer que se había acercado a su coche no tenía ni idea de quién era realmente.

“Dios mío. Fui yo”, le ha asegurado a la actriz en respuesta a su publicación de Twitter. “Jaja. Juro que en cuanto me di la vuelta me dije: ‘Espera, esa era Reese Witherspoon’. Apenas podía verte la cara por culpa de la mascarilla, pero sabía que me sonabas de algo. Te adoro“.