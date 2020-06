Ruptura en el vestidor culé: El desplante que le hizo Leo Messi a Quique Setién

El crack argentino se dio media vuelta e ignoró las indicaciones del cuerpo técnico

Desde el regreso a las canchas tras el parón de tres meses a causa del coronavirus, el Barcelona no ha mostrado su mejor nivel de juego y ha dejado ir puntos importantes, permitiendo que el Real Madrid les arrebate la primera posición de la tabla y se acerque más a ganar la Liga española.

Esta situación ha ocasionado que el vestidor del Barcelona se rompa y muestra de ello es el desplante que Messi le hizo a Eder Sarabia y Quique Setién, pues cuando el auxiliar y el director técnico culé se acercaron al crack argentino para hablar sobre el partido, Lionel simplemente se dio la vuelta y se fue, mostrando así su desinterés hacia las palabras de ambos.

Rebeldía absoluta de Messi para con Sarabia. Imposible que Setién y compañía sigan despues de esta temporada en Barcelona. pic.twitter.com/rbpiee0VeU — Leandro (@Learodri) June 28, 2020

El video se viralizó rápidamente y con ello los medios de comunicación españoles buscaron a Quique Setién para preguntarle sobre la actitud de Messi. El entrenador blaugrana excusó a Leo diciendo que él tampoco era un jugador fácil y que la relación en vestidores es buena.

Setien "Yo tampoco era un jugador facil…" pic.twitter.com/ebPcKBRmDJ — Akira Futbol (@VidaBlaugrana2) June 29, 2020

“Siempre hay controversias como en la vida y es normal que haya diferencias, esto ha pasado siempre. Yo tampoco era un jugador fácil. Lo que tenemos que tratar es de convencer a todos de que la idea común. Yo lo entiendo como algo natural. Hay una comunicación buena. No le doy ninguna importancia, no pasó nada especialmente. Fue una indicación y ya está. Cuando no hay victorias y no ganas, todo el mundo saca punta. Este es el circo en el que estamos montados. La relación que tenemos con la plantilla es buena”, declaró Setién.