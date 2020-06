El pelotero dominicano Melky Cabrera tendrá una nueva oportunidad en las Mayores con los Mets

Los movimientos en las oficinas ligamayoristas previo a que los peloteros reporten a los campos de entrenamiento se intensifican conforme pasan los días y este lunes los Mets de Nueva York anunciaron que la contratación del experimentado jardinero dominicano Melky Cabrera, quien será parte del plantel de 60 beisbolistas con el que podrá contar el club de cara a la temporada 2020.

Cabrera, quien suma 15 temporadas en Las Mayores y que la campaña pasada jugara con los Pirates de Pittsburgh, regresará a Nueva York, luego de cinco temporadas con los Yankees, equipo que lo vio nacer como pelotero en las Grandes Ligas y con el que además ganó la Serie Mundial en 2009.

We’ve signed OF Melky Cabrera and he is expected to be added to our player pool. pic.twitter.com/ZVqkBNQtrr

— New York Mets (@Mets) June 29, 2020