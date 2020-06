Le dan las gracias: Marco Fabián se despide del Al Sadd de Qatar tras jugar sólo 4 partidos

Oficialmente, la aventura de Marco Fabián con el Al Sadd, equipo de la primera división de Qatar, dirigido por Xavi, llegó a su fin.

“Gracias por tu tiempo con nosotros”, publicó el club en un tuit, seguido de un “Gracias Marco” en español. “Todos en el Al Sadd te deseamos lo mejor”.

Thank you for your time with us @MarcoFabian_10 🤍🖤

¡Gracias Marco! ⚫️⚪️

Everyone at #AlSadd wishes you all the best 💪 pic.twitter.com/UyZrxgaESw

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) June 30, 2020