Los pre-ordenes de la Nikola Badger ya están disponibles

Nikola reveló su concepto de camioneta eléctrica Badger. Este concepto cuenta con un alcance máximo estimado de 300 millas con la pura batería y en combinación con hidrogeno un alcance máximo de 600 millas.

Esta semana Nikola comenzó a tomar pre-ordenes de su camioneta Badger. Cuenta con tres niveles de pre-orden que van desde $250 hasta $5,000.

Pero esa no es la única noticia, después de que se cuestionara de qué hace la celda de combustible de hidrógeno Badger con el agua que resulta de la operación, el CEO Trevor Milton respondió en Twitter, “Usaremos la mayor parte del agua para liquido limpiaparabrisas y un poco será agua pura para beber”

Getting questions about what we do with all the water coming out of our hydrogen trucks. Well, we will use most of it for our windshield washer fluid and then some for pure driver drinking water. Yes you heard that right, we will have a drinking fountain in our truck

