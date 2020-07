Carmen Villalobos hace sensuales movimientos en bikini

La colombiana Carmen Villalobos seduce a sus fanáticos caminando en bikini y a la orilla del mar

Si hay alguien que es muy activo en las redes sociales esa es la actriz Carmen Villalobos, quien aprovechó que está el calorcito del verano y que llegó julio para deleitar a todos sus seguidores en Instagram. Por eso publicó un video donde se le ve con una traje de baño de dos piezas caminando a la orilla de la playa y haciendo unos movimientos muy seductores.

Obviamente, el coqueteo trajo sus frutos y sus seguidores respondieron: “Que bonito video, siempre transmitiendo buena vibra!!”, “Eres hermosa por dentro y por fuera que Dios bendiga tu vida tu matrimonio a tus bebés perrunos, tu mami y toda tu familia con infinita vida y salud” y “Hermosa mujer, te veo siempre”, fueron las muestras de amor para la actriz.

Sin embargo, esta foto es de hace un año. Si se fijan bien, la actriz tiene el cabello largo y hoy en día lo lleva sobre los hombros. Pero la actriz quiso publicar esta foto en su amado país, Colombia, y dar un mensaje de energía y fuerza en medio de los difíciles momentos que se viven a nivel mundial.

“Bienvenido Julioooo, el mejor mes. Así estemos viviendo estos momentos recuerda todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado y ¡todos los temores que has superado! Esto fue hace 1 año más o menos en Cartagena, ¿dónde estaban ustedes hace 1 año?”, fue el mensaje con el que Carmen acompañó su video.

No hay duda que la colombiana sabe muy bien cómo hacer frente a los momentos difíciles y sobre todo, cómo darle palabras de aliento a sus fieles fanáticos.