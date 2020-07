El hermano de Paulo Dybala, acusado de robarse un auto en Argentina, pidió perdón pues fueron “cosas de borrachos”

Gustavo, el hermano mayor del zurdo se disculpó con el afectado diciendo que "no era para tanto"

Paulo Dybala, estrella argentina de la Juventus de Turín vive un momento soñado, además de que venció al coronavirus, su regreso a la actividad futbolística ha sido de lo mejor: tres jugados, tres ganados, tres goles; pero la familia de Paulo está lejos de vivir el buen momento de “La Joya”.

Gustavo Dybala, hermano mayor de Paulo, fue denunciado por robarse un auto en Laguna Larga, ciudad donde nació el futbolista y donde aún reside su madre con toda su familia.

Denunciaron a Gustavo Dybala, hermano del futbolista @PauDybala_JR, por robar un auto en Laguna Larga >> https://t.co/5Wljfk2U2c pic.twitter.com/RdHY51ZHaN — ElDoce (@ElDoce) July 2, 2020

El pasado 21 de junio, Día del Padre, Walter Nievas salió de un bar en Córdoba y se dio cuenta de que su vehículo no estaba donde lo había dejado estacionado. En medio de la desesperación, el hombre de 50 años vio cómo desde la calle se le acercó su propio auto, con Gustavo Dybala al volante y dos amigos, quienes se burlaron de él y lo devolvieron destrozado.

“Estaba Dybala, que era el que manejaba, Maximilano Díaz en el asiento del acompañante y uno más atrás. Estaban alcoholizados y me habían roto todo el auto. Se burlaron de mí como si hubiese sido un chiste. Yo me puse nervioso, fui de inmediato a la comisaría para que me tomaran la denuncia porque no sabía qué habían hecho con mi auto en el estado en el que estaban”, le relató Nievas a Infobae.

🚔 Denunciaron al hermano de Paulo Dybala por robar un auto ⚠️ El acusado es Gustavo Dybala 📌 El hecho sucedió en Laguna Larga, tierra natal del futbolista y su familiahttps://t.co/Oboqw6fuHl pic.twitter.com/5eJ2qGJGqi — Canal C Córdoba (@canalccordoba) July 2, 2020

El hermano del zurdo se disculpó vía WhatsApp con el afectado diciéndole que había sido “una cosa de borrachos” y que no era ara tanto.