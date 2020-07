La Kim Kardashian mexicana, Joselyn Cano, enseñó de más con este bodysuit de encaje negro 

Joselyn Cano es una mujer de muchas curvas, que desde que apareció en las redes sociales se convirtió en “la Kim Kardashian mexicana”. Sin embargo, con el paso de los años, pese a los comparativos por su belleza y similitud con la más polémica del clan Kardashian-Jenner. Joselyn ha sabido ganarse un lugar en la industria del entretenimiento y ahora es también empresaria.

Los fans la conocen por sus atrevidas publicaciones. Porque constantemente, como otras celebridades, aparece luciendo sus curvas con pequeños bikinis, lencería atrevida y muchas transparencias. Hace unos días en Twitter la modelo y empresaria dejó ver de más con un bodysuit lleno de transparencias y espacios con encaje.

😏😘 It's a fact that time changes everyone.#joselyncano #bootynatural #bootyfitworkout pic.twitter.com/feFXcb67bo

— Joselyn Cano (@josilyncano) October 23, 2018