Buzos estarían tras los restos de un auto que se estrelló y se hundió en la represa de San Gabriel

Una intensa búsqueda se llevó a cabo la madrugada de este viernes en la represa de San Gabriel luego de que un carro se estrellará y se hundiera en el lago presuntamente con una persona a bordo.

Las autoridades del Departamento del Sheriff y Bomberos del condado de Los Ángeles, respondieron a los reportes de un accidente de tráfico que involucraba a un Chevrolet Camaro que habría chocado contra la defensa y salido de la carretera en la Ruta 39 cerca de las 10:20 de la noche del jueves.

Dive team searches for vehicle that crashed, sank into San Gabriel Reservoir with possible victim inside https://t.co/0duiKymvtQ

— KTLA (@KTLA) July 3, 2020