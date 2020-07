El brote en la prisión de San Quentin es uno de los principales focos de coronavirus en San Francisco

En pleno repunte de casos de COVID-19 en California, la histórica prisión de San Quentin, en las inmediaciones de San Francisco, se ha convertido en uno de los principales focos de la pandemia en la región, y las autoridades investigaban el pasado jueves si la muerte de un segundo preso se debe al coronavirus.

Joseph S. Cordova, de 75 años y condenado a muerte por la violación y asesinato de una niña de ocho años en 1979, falleció en su celda el miércoles por la tarde y, a falta de que se disponga de los resultados de la autopsia, las autoridades sospechan que podría haber muerto como consecuencia de la COVID-19.

Si se confirmase que el coronavirus fue la causa de la muerte de Cordova, se trataría del segundo fallecido por este motivo dentro del penal en una semana, después de que el 24 de junio muriese Richard Stitely, de 71 años y también condenado a muerte por la violación y asesinato de una mujer en 1990.

De los 2.613 casos activos de coronavirus que se han detectado en las prisiones de California, casi la mitad (más de 1.100) se concentran en el penal de San Quentin, uno de los mayores del estado y el único que alberga condenados a muerte, pese a que California lleva años sin ejecutar a ninguno de ellos.

Los más de 1.100 presos infectados suponen en torno a un tercio del total de la población reclusa de la cárcel.

Además de reos, también se han infectado más de un centenar de funcionarios de prisiones y otros trabajadores del penal, lo que ha creado alarma en la región por el riesgo de transmisión fuera de la cárcel.

A diferencia de otras prisiones, San Quentin se encuentra en una área muy poblada y solo a veinte minutos en coche de la ciudad de San Francisco, que hasta la fecha había mantenido unas cifras de infecciones y defunciones bastante bajas en comparación con otros grandes núcleos urbanos de EE.UU., pero que en los últimos días está experimentando un repunte.

El brote de San Quentin ha adquirido rápidamente tintes políticos porque todas las infecciones se produjeron tras el traslado el pasado 30 de mayo de 121 prisioneros de la cárcel de Chino, en la zona de Los Ángeles (mucho más azotada por la pandemia que la de San Francisco).

Algunos reclusos habrían iniciado una huelga de hambre como forma de protesta por el brote y las condiciones del penal.

As the novel coronavirus spreads rapidly through California’s San Quentin State Prison, around 20 prisoners have launched a hunger strike to protest inhumane conditions inside: “It’s bad, it’s bad, please get the word out.” https://t.co/iDUGOoQCbD

— The Appeal (@theappeal) July 3, 2020