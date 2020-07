Welington Castillo se convierte en el primer pelotero dominicano que decide no jugar el 2020 en las Ligas Mayores

El catcher ligamayorista Welington Castillo se convirtió en el primer pelotero dominicano que decide no jugar en el mejor béisbol del mundo en este 2020 por temor a un posible contagio de COVID-19, por lo que tendrá que esperar un año más para buscar cupo en las Ligas Mayores.

Castillo, de 33 años de edad y quien suma 10 temporadas como profesional en la MLB (la más reciente con los White Sox de Chicago), apenas había firmado un contrato de Ligas Menores el pasado mes de enero con una invitación al campo de entrenamiento primaveral con los Nationals de Washington como un posible reemplazo de Kurt Suzuki y Yan Gomes; sin embargo, la pandemia le cambió los planes respecto a encargarse de la receptoría este año.

.@Nationals manager Dave Martinez said depth catcher Welington Castillo is uncomfortable playing because he has young children.

He becomes the third Nationals player to opt out of playing this MLB season because of concerns about the coronavirus.https://t.co/LbJasOUiF1

— ABC 7 News – WJLA (@ABC7News) July 3, 2020