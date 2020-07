Se pospone el campeonato del calcio storico, uno de los deportes más violentos del mundo, por el coronavirus

La pandemia del coronavirus ocasionó el parón o la cancelación de muchos eventos deportivos alrededor del globo, incluso de aquellas disciplinas poco conocidas, como el calcio storico, uno de los deportes más violentos del mundo.

Según informes de TMZ, la temporada 2020 de esta peculiar disciplina ha sido pospuesta a causa del COVID-19 y aún no hay fecha para que se juegue nuevamente.

I just discovered Calcio Storico and I'm obsessed. It's rugby, soccer, and MMA mixed into one sport. Four teams play every year for nothing but pride, and to be the champions of Florence. pic.twitter.com/JrVlawBc4y

— Ben Porter (@Ben13Porter) June 29, 2020